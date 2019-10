" Ich bin Martin Kippenberger und ihr nicht ." Mit dieser provokanten These positionierte sich der 1963 in Dortmund geborene und 1997 in Wien gestorbene Maler, Grafiker, Bildhauer, Konzeptkünstler, Selbstdarsteller, Provokateur und notorische Trinker in den 1980er Jahren im Kunstbetrieb. Aber das war nur die halbe Wahrheit. Denn Kippenberger versuchte nicht Ich, sondern Alle zu sein. Wie jetzt in Bonn zu sehen, bezog er dem entsprechend Inspirationen vor allem aus dem Alltag mit in sein Werk ein. Im Bild: "Ohne Titel (Lieber Maler, male mir)", 1981.

