Seine großflächigen Bilder malte Keith Haring in New York gern im öffentlichen Raum. Oder im Atelier auf dem Boden, mit zur Straße hin geöffneten Türen. In einer seiner letzten Tagebuchaufzeichnungen Ende der 1980er Jahre erinnert er sich an die Gespräche mit Passanten: " Es war wunderbar, völlig unterschiedliche Meinungen, Ideen und Kommentare zu den gleichen Kunstwerken zu hören. "