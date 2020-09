In Rio de Janeiro peitschte er das Meer, in Venezuela ging er auf die Jagd nach Blitzen, in den USA nach Hurricanes: Julius von Bismarck liebt den Dialog und die Auseinandersetzung mit den Mächten der Natur. Und findet dafür nicht weniger gewaltige Bilder.

Sendehinweis: Mosaik | 4. September 2020, 06.05 - 09.00 Uhr | WDR 3