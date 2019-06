In diesem Sinn passt Julian Opie optimal ins Konzept der Reihe "Sculpture 21st" des Lehmbruck Museums, in der es ja vor allem darum geht, die Modernität von Bildhauerei und Plastik in der zeitgenössischen Kunst auszuloten, findet Kuratorin Bettina Dunker. " Seine Art, Skulptur mit modernster Technik in Bewegung zu setzen, ist für unsere Reihe eine spannende Position ."