In Münster begrüßt das Werk "Intuition" (vorheriges Bild) den Besucher am Eingang. Und soll so etwas wie ein Symbol dessen sein, was die Macher der Ausstellung offenbar wollen: den Rahmen geben für eine intensive, vorurteilsfreie, eben intuitive Auseinandersetzung mit dem Universum Beuys ("Zwei Fluxusobjekte, Grüne Geige, Telephon S-----Ǝ", 1974).