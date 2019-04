Natürlich ist Joana Vasconcelos eine gute Gastgeberin. So darf man sogar die Föhns in ihrem Badezimmer mitbenutzen. Wer auf die Empore steigt und in den Spiegel schaut (was nicht so einfach ist!), sieht sich mit windzerzaustem Haar wie auf der Reling eines Motorboots ("Spin", 2001).