Ist Malerei in unseren digitalen Zeiten also noch aktuell? Im Kunstmuseum Bonn hallt dem Besucher von allen Ecken und Enden ein deutliches und entschiedenes "Ja!" entgegen. Die Malerei, so lautet die fast schon trotzige Botschaft der Ausstellung, ist und bleibt die Königsdisziplin der Kunst. Von daher hätte die Schau auch "Basta!" heißen können (Sebastian Gögel, "Leumund", 2017).