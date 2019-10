Wie stark Freud und Leid bei Rembrandt beieinanderliegen, zeigt vor allem das Jahr 1642, in dem Rembrandt das Meisterwerk "Die Nachtwache", das nicht in Köln zu sehen ist, fertigstellte, und seine geliebte Frau Saskia starb. Der Tod von Saskia treibt den Maler zunächst in eine Schaffenskrise, dann in die Verschuldung und in die Insolvenz.