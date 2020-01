Von Mierle Ladermann Ukeles stammt das vielleicht eindringlichste Werk der Schau, die Dokumentation zu ihrer 1979 begonnenen "Touch Sanitation Performance", während derer sie allen 8.500 Müllmännern und Straßenreinigern von New York die Hand schüttelte mit den Worten: " Danke dafür, dass Sie New York City am Leben erhalten ." Noch heute ist sie "Artist in Residence" der New Yorker Müllabfuhr und hat dort ein Büro.