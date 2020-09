Begonnen hat "x-mal Mensch Stuhl" 1995 in Köln. Auch wenn Angie Hiesl die Grundidee entwickelt hat, war Roland Kaiser doch von Anfang an dabei und hat Fotos gemacht. In Köln hingen damals noch 20 Stühle in der Stadt: 19 waren besetzt, einer umgedreht. Auf dem sollte eigentlich der in Köln ansässige US-amerikanische Fluxuskünstler Al Hansen, Ex-Freund Yoko Onos, sitzen. Aber der starb in der Zeit der Vorbereitungen. " Auch dieses Thema ", sagt Hiesl, " war also von Anfang an bei uns präsent ."