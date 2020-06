Ameisenkollektive oder Schildkröten spielten als lebendes Skulpturensystem in diesen Werken eine Rolle. Oder Küken in einer Brutkastenmaschinerie, deren Population den Raum strukturiert (oben). Dabei war Scheitern immer auch möglicher Teil des Prozesses. So war dem Beo-Vogel auf dem unteren Bild der Satz "All Systems Go" einfach nicht beizubringen. Schön und klug, wenn sich die Natur auch mal der Kunst verweigert.