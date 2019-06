Wer zur Eröffnung der Ausstellung am 29.06.2019 kommt, kann die "Rainbow Action" erleben, mit denen der Performancekünstler Naufus Ramírez-Figueroa seinen eigenen, in Regenbogenfarben bestrichenen Körper zum Ausdrucksmittel macht. Er setzt sich so auch mit der traumatischen Geschichte und repressiven Gegenwart in seinem Heimatland Guatemala auseinander, in der das Regime die Missstände mit bunten Farben übertüncht.