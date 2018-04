Cindy Sherman hat ihn bekommen, Franz West, Isa Genzken und Peter Doig: Die Liste der Träger des Wolfgang-Hahn-Preises, den die Gesellschaft für Moderne Kunst am Kölner Museum Ludwig seit 1994 jährlich im Vorfeld der Art Cologne vergibt, liest sich wie ein Who is Who der zeitgenössischen Kunst. 2018 wird die 46-jährige Haegue Yang ausgezeichnet.