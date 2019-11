Vier Jahre lang war Grosse Meisterschülerin von Gotthard Graubner an der Kunstakademie in Düsseldorf, an der sie später selbst von 2010 bis 2018 eine Professur innehatte. Davor war sie in Münster Schülerin des gegenständlichen Malers Norbert Tadeusz, der momentan dank einer aufregenden Retrospektive im Düsseldorfer Kunstpalast wiederentdeckt werden kann (bis 2. Februar 2020).