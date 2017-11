Gerhard-Richter-Kunstwerk für Münster

Foucaultsches Pendel für Münster

Gerhard Richter will der Stadt Münster ein mehrteiliges Kunstwerk schenken, das bis zum Frühjahr 2018 in der ehemaligen Dominikanerkirche errichtet werden soll. " Im Turm der Kirche will Richter ein Foucaultsches Pendel installieren und eine Bodenplatte gestalten. Mit einer Skalierung, die im Prinzip die Bewegung des Pendels anzeigt ", erläutert Münsters Kulturdezernentin Cornelia Wilkens. Mit einem derartigen Pendel lässt sich die Erdrotation sichbar machen. Die Bewegung soll zudem durch sechs Meter hohe Glasflächen reflektiert werden. Einzelheiten zum Konzept will der Künstler am Donnerstag (30.11.2017) in Münster bekanntgeben.