" Die Kamera ist ein Vorwand, irgendwo zu sein, wo man sonst nicht hingehört ", sagt die Amerikanerin Meiselas über ihre Arbeit an den Fronten in Mittel- und Südamerika. (links: die "weiße Hand" als Zeichen der Todesschwadronen an der Tür eines ermordeten Bauernführers in El Salvador, 1980).