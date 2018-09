Kunst als Entschleunigung. "Der Flaneur" in Bonn

Das Metaphorische weckt Assoziationen, die einen Bogen spannen in unsere Gegenwart. So beim belgischen Künstler Francis Alŷs, der einen Eisblock durch Mexiko-Stadt schob, bis er geschmolzen war. Erinnert das nicht an die Dandy-Flaneure, die ihre Schildkröten in den Pariser Passagen Gassi führten?