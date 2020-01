Es ist schon frappierend, wie das in sich gekehrte Gesicht des Barlach-Engels der Künstlerkollegin Käthe Kollwitz ähnelt! Angeblich sind deren Gesichtszüge, die von Schmerz und Trauer um den im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn geprägt waren, Barlach eher zufällig " da so reingekommen ". In der Kölner Antoniter City Kirche hängt die Skulptur in einer dunklen Nische im nördlichen Seitenschiff – so, wie der Bildhauer es gewollt hat. Aber zu seinem 150. Geburtstag kann man ihn selbst erhellen: Indem man daneben eine Kerze anzündet zum Beispiel.