Zurzeit sind einige Arbeiten Pöhlmanns auch in der Ausstellung "Next Generations. Aktuelle Fotografie made im Rheinland" im Museum Morsbroich in Leverkusen zu sehen sind. Genau wie diese Werke belegen auch die Fotos in der Langen Foundation eindrücklich den erweiterten Fotografiebegriff, den zur Zeit viele Künstler in NRW vertreten. So wird eine Brücke nicht nur nach Japan geschlagen.