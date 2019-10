"Ich sterbe am Leben und atme im Bilde wieder auf. " 1912 formuliert Else Lasker-Schüler in ihrem Liebesroman "Mein Herz" diesen Satz - das Bild zeigt das vergrößerte Frontispiz des Buches, Lasker-Schüler als Fakir von Theben. Geboren 1869 in Elberfeld bei Wuppertal schafft sie sich gerne in imaginären Rollen jenes poetische Gegenbild zu ihrer von Schicksalsschlägen geprägten Biografie. Dabei blieb sie der Nachwelt fast ausschließlich als Dichterin in Erinnerung.

Sendehinweis: Mosaik | 7. Oktober 2019, 06.05 - 09.00 Uhr | WDR 3