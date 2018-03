Direkte Werke wie die von Zielony bilden in der Bonner Schau eher die Ausnahme – auch wenn sie, etwa mit Referenz auf die "Flüchtlingskrise", durchaus zu finden sind. Und trotzdem gibt die Schau einen (wenn auch zwangsläufig ausschnitthaften) Überblick über das, was in Deutschland aktuell an herausragender Kunst produziert wird. Und das ist ja schon eine ganze Menge (Erik van Lishout, "Ohne Titel (The Island)", 2015, Detail).