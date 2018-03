So oder so machte die identitätsstiftende Leere, in die beide deutsche Staaten 1945 gestoßen wurden, den Weg frei für ganz individuelle Gründungsmythen, die sich teils bis heute halten. In Deutschland waren es die Trümmerfrauen als Symbol des Aufbaus, in der DDR die sowjetischen Befreier. Auch diesem Aspekt widmet die Schau einen ganzen kleinen Raum.