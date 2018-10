Berechnende Frauen. "Computer Grrrls" in Dortmund

Früher "trugen Computer Kleider", hat deshalb die ehemalige NASA -Mathematikerin Katherine Johnson einmal gesagt. Heute ist die Informatik Männerdomäne. Offenbar muss die Kunst die Lücke schließen und zeigen, wie Frauen die digitale Entwicklung heute sehen (Simone C. Niquille, "The Fragility of Life", 2017).