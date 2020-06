Nie fertig: K20 zeigt Charlotte Posenenske

Von Thomas Köster

In nur zwei Jahren schuf die minimalistische Malerin und Bildhauerin Charlotte Posenenske in den 1960er Jahren ein Werk, das in seiner Radikalität bis heute Staunen macht. Jetzt ist es endlich im K20 der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf neu zu entdecken.