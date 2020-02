Diese Aufnahme ist kein Posing, sondern entstand beim Rundgang spontan. Vor ihren Werken will Candice Breitz für Porträtaufnahmen nämlich nicht posieren. Das hat damit zu tun, dass die 1972 in Johannesburg geborene Foto- und Videokünstlerin ihr Werk selbst sprechen lassen will. In allen sechs in Bonn gezeigten Arbeiten geht es um Selbstbestimmung und Rollenklischees in einer zunehmend medialisierten, kapitalistischen und politisch von weißen Männern dominierten Welt.

