Und dann gibt es doch noch Farbe im Kunstpalast. Und was für eine! Im "Room for One Colour" des dänisch-isländischen Künstlers Olafur Eliasson tauchen monofrequente Natriumdampflampen alles in ein gleißendes Gelb. Und entziehen dadurch paradoxerweise allem anderen die Farbe: Der Besucher wird als Teil der Ausstellung selbst "black and white".