Grischka Petri erforscht als Kunsthistoriker und Jurist die Kunstgeschichte des Urheberrechts. Er lehrt an der Universität Bonn.

WDR 3: Herr Petri, was heißt diese Entscheidung für deutsche Kunst in digitalen Zeiten?

Grischka Petri kritisiert das BGH-Urteil

Grischka Petri: Es ist ein schlechter Tag für Kunstinteressierte und auch für die Forschung in Deutschland. Deutschland schlägt damit in Europa einen Sonderweg ein, der auch den Zugang zum deutschen Kulturerbe verbaut. Jetzt ist es eine Frage der Museumspolitik, ob man sich das Urteil zum Vorbild nimmt und eigentlich gemeinfreie Werke unter Verschluss hält oder nicht. Museen haben den Auftrag, Werke zugänglich zu machen. Da geht es heute auch um Sichtbarkeit in sozialen Medien und im Netz generell. Wenn ein Museum digitale Kopien nicht zulässt, ist es weniger sichtbar. Und dann wird es auf lange Sicht an Bedeutung verlieren.

WDR 3: Wie begründet der Bundesgerichtshof diese Entscheidung?

Petri: Der Bundesgerichtshof hat sich an dieser Stelle auf Paragraph 72 im Urhebergesetz berufen, der den Schutz eines einfachen Lichtbildes, also auch der Fotografie eines Kunstwerkes vorsieht.

Außerdem greift das Hausrecht der Museen. Museen dürfen kontrollieren, wer in ihren Räumen Fotos ihrer Gemälde macht, auch von Werken, die gemeinfrei sind. Sie können deshalb Fotos verhindern, auch wenn jemand gar kein Geld damit verdienen will.

WDR 3: Wie gehen denn andere Museen mit ihren Bildern bei Wikipedia um? Könnte die BGH -Entscheidung dazu führen, dass Fotografien deutscher Gemälde jetzt mehr und mehr aus Wikipedia verschwinden?

Petri: Hoffentlich nicht. Die Museen müssen ihre Werke nach wie vor nicht unter Verschluss halten. Sie wären aber besser beraten, ihre Bilder, ihr kulturelles Erbe der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Ein Museum, dass das seit einiger Zeit macht, ist das Amsterdamer Rijksmuseum. Hier ist das Museum selbst in die Vermarktung seiner Werke eingestiegen und hat gleichzeitig alle hoch aufgelösten Digitalisate online zur freien Verfügung gestellt.

Dass ein Museum für gute Reproduktionen Geld in die Hand nehmen muss, ist klar. Über die Verwaltung der Bildrechte wird es das auf lange Sicht aber nicht wieder hereinbekommen, im Gegenteil. Es könnte also selbst ins Merchandising einsteigen, oder zum Beispiel höhere Auflösungen der Bilder kommerziell anbieten. Eine vollständige Kontrolle über die Verbreitung der Bilder in der digitalen Welt ist sowieso unmöglich.

Das Interview führte Maja Fiedler.