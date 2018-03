Video starten, abbrechen mit Escape Das Matterhorn im Gasometer Oberhausen | Westart | 26.02.2018 | 05:00 Min. | Verfügbar bis 26.02.2019 | WDR

Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund: Between the devil and the deep blue sea

In Dortmund geht es unter anderem um die Frage, wie Menschen mit den Schatten kultureller Unterdrückung leben. Der südafrikanische Fotograf Pieter Hugo geht dieser Frage in seinen Porträts, Stillleben und Landschaftsbildern nach. Hugo porträtiert Obdachlose, Albinos und Aidskranke ebenso wie Männer, die Hyänen und Affen zähmen.

Die Schau "Between the devil and the deep blue sea" zeigt Menschen jenseits der Klischees - wofür der Fotograf schon vielfach mit Preisen ausgezeichnet wurde.

Öffnungszeiten an Ostern: 10 bis 17 Uhr

Museum Kunstpalast in Düsseldorf: Black & White. Von Dürer bis Eliasson

Die Ausstellung zeigt, warum Künstler über die Jahrhunderte hinweg immer wieder bewusst auf Farbe verzichtet haben. Zu sehen sind rund 100 Arbeiten aus 700 Jahren, darunter Werke von Peter Paul Rubens, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Gerhard Richter und Günther Uecker.

Eine Besonderheit der Schau ist eine 250 Quadratmeter große begehbare Rauminstallation des belgischen Künstlers Hans Op de Beeck, "The Collector's House".