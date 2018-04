In Köln eröffnet am Donnerstag (19.04.2018) die Ausstellung "Global Postioning System Not Working". Es ist die erste Ausstellung der neuen Leiterin der Akademie der Künste der Welt, Madhusree Dutta. Viele Arbeiten der Schau beschäftigen sich bis Anfang Juli mit der Nicht-Auffindbarkeit von Menschen. Weniger neutral formuliert: mit Verlusten.

43 Studenten verschwinden über Nacht

Rafael Lozano-Hemmer, Level of Confidence, 2015

Darunter ist eine Arbeit des mexikanischen Künstlers Rafel Lozano-Hemmer: ein großer Computerbildschirm, auf dem Porträts mexikanischer Studenten wie auf Fahndungsplakaten angeordnet sind. Eine kleine Kamera im Rahmen scannt das Gesicht des Besuchers vor dem Bildschirm. Das Programm sucht nach Ähnlichkeiten mit den abgebildeten Gesichtern auf dem Bildschirm. Etwaige Ähnlichkeiten werden in Prozent hochgerechnet und jedem sein Doppelgänger zugeordnet. Das hört sich spielerisch an, hat aber einen ernsten Hintergrund.

Die abgebildeten Studenten sind allesamt nicht mehr auffindbar. Sie wollten im Dezember 2014 zu einer Demonstration, um einem Studentenmassaker von 1968 in Mexiko zu gedenken. Auf dem Weg zur Demonstration kam es zur Auseinandersetzung mit der Polizei. Anschließend waren alle 43 Studenten verschwunden.

Politischer Anspruch ist sehr präsent

Es gab mehrere Untersuchungen, alle ohne Ergebnis. Die jungen Männer wurden letztlich für tot erklärt. Wenn die Kamera also Ähnlichkeiten zu den verschwundenen Studenten sucht, zwingt sie den Besucher, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen - und das eigene Leben in einem sicheren westeuropäischen Land nicht für selbstverständlich zu betrachten.

Der Titel "Global Postioning System Not Working" ist metaphorisch zu deuten. In vielen Arbeiten geht es um die Verluste von Menschen. Insgesamt sind es sechs Positionen von Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Ländern und der politische Anspruch dabei ist sehr präsent.

Unsichere Zukunft der Akademie-Leitung

Madhusree Dutta, neue Leiterin der Akademie der Künste der Welt

Die Akademie der Künste der Welt wurde 2012 in Köln gegründet um einen Leuchtturm in der Kunst zu schaffen. 2017 gab es jedoch Probleme, das Budget wurde von einer Million Euro auf 600.000 Euro gekürzt. Die neue Leiterin, die indische Filmemacherin Madhusree Dutta war schon ernannt, als das Budget gekürzt wurde. Sie hatte eigentlich ihr Programm schon konzipiert und musste dann um- und neudenken. Ihr Vertrag läuft auf eigenen Wunsch auch nur bis Ende diesen Jahres. Danach wird sie sich entscheiden, ob sie unter den gegebenen Bedingungen weitermachen möchte.

