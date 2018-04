Münsteraner Museen beleuchten Friedensideal

Die "Beschwörung des Spanisch-Niederländischen Friedens am 165. Mai 1648" zeigt den Schwur der Gesandten, den Frieden ewiglich halten zu wollen. Links am Bildrand hat der Maler sich selbst eingefügt. Indem er den Betrachter unverwandt anschaut, wird dieser unmittelbar ins Geschehen hineingezogen. Ein wenig so, wie es die Münsteraner Ausstellungen auch versuchen.