Teils geben sich die Arbeiten nicht einmal mehr den Anschein, in den Raum hinauszuwollen. Im Gegenteil: In " Crystal (Origamni) " von 2008 walzt Sarah Morris die Struktur in der für die Künstlerin typischen Manier in satter Farbigkeit und klarer Rasterung gewissermaßen wieder platt (hier gespiegelt in einer Arbeit von Claudia Wieser).