Schwarz-Weiß-Fotografie von August Sander im Siebengebirge

An der Stelle habe mal eine Burg gestanden, sagt Scheuren. Dann wurde sie abgetragen, ein Steinbruch entstand; Vorgänge, die den Fotografen Sander geradezu herausforderten.

Schwarz-Weiß-Fotografie der Pflanze Stattliches Knabenkraut

Sander durchstreift die Landschaft, führt uns in einen Wald, auf Lichtungen, lenkt unseren Blick auch auf die kleinen Dinge am Wegesrand. Schlüsselblumen, Maiglöckchen, stinkender Storchschnabel, Orchideen. Mikroskopische Aufnahmen, zum Teil bisher ungesehene Bilder, die aus dem August Sander Archiv der Photographischen Sammlung in Köln stammen. Hier wurden tausende Glasnegativplatten durchgesehen, begutachtet, ausgewählt, um dann, in traditioneller Technik, per Hand abgezogen und retuschiert zu werden. Ein Schatz, gehoben für den Ort, den August Sander so liebte: das Siebengebirge und seine Wolkenburg.

Autorin des Hörfunk-Beitrags ist Veronika Bock.

Das Audio zum Nachhören: