Es ist wie in Rilkes Gedicht "Archaischer Torso Apollos", aus dem Bühl gerne eine Zeile zitiert: "D a ist keine Stelle, die dich nicht ansieht. " Das sei ein Satz, " den ich geradezu nachfühlen kann. Das sieht mich an und ich sehe es an und so entsteht auch in Gedanken eine Idee, wie es weitergehen kann ".