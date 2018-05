Der Schokoladenfabrikant Peter Ludwig ist vor allem als Kunstsammler in die Geschichte eingegangen. Gemeinsam mit seiner Frau Irene hat er eine Sammlung von mehr als 14.000 Kunstwerken aufgebaut, die heute auf 26 Museen aufgeteilt sind. Einige der Häuser, zum Beispiel das Ludwig-Museum in Köln oder das Ludwig-Forum in Aachen, tragen sogar den Namen der Sammler. In Aachen steht auch das ehemalige Wohnhaus der Ludwigs. Auch nach dem Tod von Irene Ludwig im Jahr 2010 - ihr Mann ist bereits 1996 gestorben - ist dieses Haus ein Zentrum der Kunst geblieben.

Gesamtkunstwerk im Aachener Südviertel

Ein sehr privater Ort im Aachener Südviertel, in dem das Sammler-Ehepaar gewohnt hat: Das Haus ist ein Gesamtkunstwerk, großzügig in einer Art Park gelegen. Der Besucher taucht in ein großbürgerliches Sammlerambiente ein, was so gar nichts von Pop-Art und Avantgarde vermuten lässt: sehr schön, opulent, fast kuschelig und gemütlich.

Irritierend ist dann aber zum Beispiel der Blick von der wunderschönen Bibliothek aus in den Park: Von dem runden Raum, in dem die Bücher bis zur Decke gestapelt sind, zum Teil kostbare Erstausgaben, blickt man auf die riesengroße Statue "Alexander, der Große": nackt mit Speer in der Hand. Dahinter ein Adler, der die Flügel spreizt. Eine Skulptur von Arno Breker, Hitlers Lieblingskünstler.