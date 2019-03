" Mich fasziniert, dass man eine ganze Geschichte in einem Bild erzählen kann ." Unter diesem Motto könnte man das ganze Werk der Fotografin subsummieren. Sie wurde 1965 im westfälischen Höxter geborenen und kam 2014 in Afghanistan bei einem Anschlag ums Leben. Hier ein Porträt der Fotografin in den Anfangsjahren ihrer Karriere - zur Zeit des Balkankriegs in Bosnien.