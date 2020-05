In Japan werden alle Zeichentrickfilme "Animes" genannt - so, wie alle Comics "Mangas" heißen. In Europa hat sich der vom englischen "Animation" hergeleitete Begriff für eine bestimmte Machart asiatischer Produktionen etabliert: die Übereinanderlagerung bemalter und ansonsten durchsichtiger Folien ("Cels"), bei der vor allem die großen Augen auffallen.