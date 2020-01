"The whole world is angelicmad" –"Die ganze Welt ist verrückt nach Angelika ". So berichtete der dänische Botschafter 1781 aus London. Für Herder war die schweizerisch-österreichische Malerin Angelika Kauffmann (1741-1807) " die kultivierteste Frau Europas " ("Selbstbildnis mit Zeichengriffel", um 1768).