" Ich sehe die Realität nicht als etwas Absolutes, sondern als eine Möglichkeit von vielen ." Das ist das Motto der 1979 in Kattowitz geborenen Berliner Bildhauerin und Installationskünstlerin Alicja Kwade. In ihren Werken spielt sie mit diesen Möglichkeiten: Bei ihr ist alles in der Schwebe, kurz vorm Kippen. Zurück in die alte oder eben in eine neue Realität.