Kunstwerk aus Achenbach-Bestand unterm Hammer

Die aus Nägeln geschlagene Doppelspirale "Both" von Günther Uecker soll am 29. November im Kölner Auktionshaus Van Ham unter den Hammer kommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Auktionshauses vom Mittwoch (22.11.2017).

Das Bild hat einen Schätzwert von 600.000 bis 800.000 Euro. Das monumentale Nagelrelief wird in der "Post-War"-Auktion angeboten und ziert als eines Hauptwerke der Versteigerung sogar den Katalog.

Achenbachs Frau kämpfte um das Bild

Um die Rückgabe des gepfändeten Kunstwerks hatte Achenbachs Ex-Frau Dorothee Achenbach vergeblich vor Gericht gekämpft. Sie konnte aber nicht glaubhaft belegen, dass das Werk ihr gehöre und nicht ihrem früheren Mann.

Stand: 22.11.2017, 12:34