"12 Punkte für ein bisschen Frieden" in Malentes Theaterpalast

Da ist sie, Nicole, mit welligen, langen Haaren, im züchtigen Pünktchenkleid, so wie sie 1982 den Grand Prix gewonnen hat. Man könnte fast denken, sie sei es wirklich. Da tritt eine zweite Nicole auf, die fast genau so aussieht. Und dann kommen zwei weitere dazu, das sind allerdings zwei Herren in Pünktchenkleidern. Ein Nicole-Quartett singt das berühmte Lied "Ein bisschen Frieden", in mehreren Sprachen, schließlich ging der Hit um die Welt. Das Publikum lacht, es ist ein liebevolles Lachen. Sanft ironisch nehmen die Malentes den Schlager auf die Schippe und verneigen sich doch ganz tief vor Nicole und dem Komponisten Ralph Siegel, dem König des Grand Prix.

So funktioniert die Show "12 Punkte für ein bisschen Frieden". Egal, ob das Publikum bei "Volare" freudig mitsingt, das Ensemble "Kisses for me" verteilt oder Dirk Vossberg-Vanmarcke als Udo Jürgens bei "Merci Cherie" die Kolleginnen von der Bühne beißt. Schließlich ist das ein Solo, sein Solo. Immer gibt es diese Mischung aus herrlichem Humor und hemmungsloser Begeisterung für die Musik. Nach der Pause geht es dann in die Gegenwart und aus dem Grand Prix wird der Eurovision Song Contest.

Knut Vanmarcke und Dirk Vossberg-Vanmarcke sind die Malentes. Den Namen haben sie sich wegen ihrer gemeinsamen Begeisterung für Caterina Valente gegeben. Seit 25 Jahren singen, spielen und schreiben sie ihre Musikshows. Erst waren sie von Hamburg aus in der ganzen Welt unterwegs, nun haben sie ein historisches Spiegelzelt in Bonn aufgebaut. Zwischen Pützchen und Beuel, weshalb die Halle, die das Zelt vor Unwetter schützt, auch „Beuel Albert Hall“ heißt.