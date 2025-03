Revue "Himmlische Zeiten" in Essen

Eine Geschäftsfrau wartet auf ihr Gesichtslifting. Ihre beste Freundin vertreibt ihr die Zeit. Eine vornehme Dame hat einen Golfball an den Kopf gekriegt und ist jetzt etwas plemplem. Und eine Hochschwangere nähert sich der Niederkunft. Vier Frauen treffen sich in einem Krankenhaus. Eigentlich ist es eine Schönheitsklinik, aber die werdende Mutter braucht dringend Hilfe. Die Geschäftsfrau zickt, ihr Gesicht muss termingerecht fertig werden. Sie will einen besseren Job und die Wahl treffen Männer, die auf das Aussehen achten.

Die musikalische Komödie "Himmlische Zeiten" hat durchaus kritische Seiten. Den immer noch grassierenden Schönheitswahn, den Kampf gegen Alterserscheinungen, auch die Armut. Denn die beste Freundin der Geschäftsfrau hat überhaupt kein Geld und ist kurz davor, ihr Häuschen zu verlieren. Das Dach muss repariert werden, sie weiß nicht, wie sie das bezahlen soll. Und die reiche Dame hat Alzheimer. Sie weiß, dass nicht nur der Golfball daran schuld ist, dass sie immer tüddeliger wird.

Das könnte auch ein Sozialdrama werden. Ist es aber nicht. Denn die vier Frauen entwickeln eine überwältigende Energie und schaffen es, sich zu verbünden. Wenn man mal über den eigenen Schatten springt, ist es oft gar nicht so schwer, sich gegenseitig zu helfen. Der Weg dahin ist gespickt von gnadenlosen Gags, auch mal schwarzem Humor, aber immer liebenswert. Und die Musik treibt sie voran. Aus Tina Turners "I need a hero" wird zum Beispiel " Wir brauchen Omas ", eine schmissige Huldigung an die Großmütter.

Der Titel "Himmlische Zeiten" ist nicht nur Ironie. Eine der vier wird die Geschichte nicht überleben. Sie schwebt im zweiten Teil als Engel durch das Stück. Und auch das ist wunderschön, warmherzig und witzig. Angelika Mann, Laura Leyh, Patricia Hodell und Bianca Spiegel feuern aus allen Rohren, singen, tanzen und versprühen pure, unoperierte Lebenslust.