Museumstag in NRW

Bunte Farben, verschwimmende Figuren, Bilder wie aus einem Traum – dafür steht Marc Chagall. Gleich zwei NRW -Museen zeigen in diesen Monaten große Ausstellungen mit seinen Werken. In der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf steht das frühe Werk Chagalls im Vordergrund, auch die Herkunft des Malers aus einer Kleinstadt im heutigen Belarus, aus einer jüdisch-orthodoxen Familie. Und das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster zeigt, wie der 1985 verstorbene Chagall auf Literatur reagierte und was er selbst geschrieben hat. Er gilt ja als "Dichter mit den Flügeln eines Malers".

In die Gegenwart führt eine Ausstellung im Max Ernst Museum in Brühl. Es ist direkt in der Nähe des Schlosses Augustusburg mit seinem großen Park gelegen und schon deshalb eine Reise wert. Die Ausstellung "Hypercreatures" zeigt Mischformen aus Mensch und Maschine, ein bisschen Science-Fiction, mit sehr viel Fantasie.

Natürlich gibt es nicht nur Kunstmuseen. Der Galileo-Park in Lennestadt ist ein Ort der Wissenschaft, spielerisch und unterhaltsam präsentiert. In den aktuellen Ausstellungen kann das Publikum eine Menge Aufgaben aus Physik und Mathematik lösen. Ideal also für einen Familienausflug ins Sauerland.