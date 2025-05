, Komödie "Mondscheintarif" in Herne

Cora Hübsch sitzt auf dem Sofa. Es ist Samstag Abend und sie wartet. Auf ihn. Auf den Anruf des Mannes, mit dem sie vor ein paar Tagen im Bett gelandet ist. Aber das Telefon bleibt stumm. Cora verzweifelt und nur bei ihrer besten Freundin findet sie Unterstützung. "Mondscheintarif" heißt ein sehr erfolgreicher Roman der Autorin Ildiko von Kürthy. Ende der neunziger Jahre ist er erschienen und in dieser Zeit spielt auch die Theaterfassung. Die Premiere im Mondpalast von Wanne-Eickel war ein Riesenerfolg, das Publikum jubelte im Stehen.

Nun hat Cora schon ordentlich einen an der Waffel. Derart hemmungslos einem Mann hinterher zu heulen, wirkt in feministischen Zeiten nicht mehr ganz normal. Aber Johanna Wagner spielt die Rolle mit viel Gefühl und Charme und das Stück nimmt seine Heldin mit intelligenten Dialogen fröhlich auf die Schippe. Freundin Jo (die spielfreudige und energiegeladene Melanie Linka) geht Liebesdinge deutlich selbstbewusster und zupackender an.

Dominik Brünnig spielt den Traummann und Arzt mit knuffiger Sunnyboy-Ausstrahlung und verkörpert auch Coras lispelnden Ex-Lover, während "Starlight Express"-Star Reginald Holden Jennings mit live gesungenen Popsongs in die neunziger Jahre führt. Zum echten Renner wird "Mondscheintarif" aber vor allem durch die witzige und stilvolle Regie von Ecki Eumann. Da wird eine Straßenlampe durch die Gegend an immer neue Spielorte getragen und ein riesiges, klobiges Auto erscheint aus dem Bühnenhintergrund. Das Theater spielt augenzwinkernd und ironisch mit den eigenen Möglichkeiten. Und immer behalten die Figuren eine glaubwürdige, gefühlvolle Grundlage.

Es ist ein Experiment. Der Mondpalast zeigt sonst ausschließlich derbe, deftige Ruhrgebietskomödien, die für das Ensemble entstanden sind. Die laufen auch weiter an den Wochenenden, "Mondscheintarif" steht ausschließlich montags auf dem Spielplan. Ein Versuch, gleich am Anfang der Woche ein Weekend-Feeling zu vermitteln. Es hat geklappt, die Premiere war fast ausverkauft. Montags ins Theater? Die liebevolle und originelle Aufführung macht einem die Entscheidung leicht. Ja. Reingehen!