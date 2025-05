Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen

Rapper und Liedermacher, Live-Cooking und Karaoke, Zauberei und kleine Varieté-Shows auf der Wiese – der grüne Hügel von Recklinghausen brodelt heute mal wieder. Zur Eröffnung der Ruhrfestspiele gibt es traditionell ein großes Kulturvolksfest mit vielen überraschenden Aktionen und Musik umsonst und draußen. Wer drei Euro ausgeben möchte, kann auch ins Ruhrfestspielhaus hineingehen und sich ein Sinfonieorchester anhören. Das spielt unter anderem Filmmusik aus Star Wars oder dem Animationsfilm "Drachenzähmen leicht gemacht".

Kultur unter freiem Himmel, ohne Eintritt zu bezahlen – das gibt es auch immer wieder während des Festivals. Die Zirkustruppe "Gravity & Other Myths" aus Australien hat letztes Jahr noch die Ruhrfestspiele im großen Haus eröffnet. Nun kommt sie wieder und spielt das Stück "Playbook" auf verschiedenen Plätzen in Recklinghausen und einmal auch auf der Halde Hoheward in Herten. Die Artistinnen und Artisten bauen Menschentürme und werfen sich gegenseitig durch die Luft. Das ist schon auf der Bühne ein irres Erlebnis. Umso mehr, wenn sie das mitten im Publikum tun. Vom 29. bis 31. Mai pulverisieren "Gravity & Other Myths" die Gesetze der Schwerkraft.

Eine Menge bekannter Fernseh- und Theaterstars sind in Recklinghausen zu sehen. Matthias Brandt spielt in "Warten auf Godot" von Samuel Beckett, Ulrich Matthes im Bühnenkrimi "Das Dinner". Meret Becker singt Lieder der zu Unrecht vergessenen Chansonsängerin Barbara und Fußballfan Peter Lohmeyer liest aus dem Roman "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" von F. C. Delius. Es gibt Krabbelkonzerte und Kabarett, außerdem viel zeitgenössischen Zirkus. Die Ruhrfestspiele wollen kein abgehobenes Kulturfest sein, sondern Spektakel für alle bieten. Viele Abende sind schon ausverkauft, aber für manche Highlights gibt es noch Karten.