Nur noch 2G in LWL-Museen

Wie der Verband am Dienstag mitteilte, gelten die 2G-Regeln von Freitag an in den 18 Museen sowie in den Besucherzentren am Kahlen Asten und am Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica. Auch für die Veranstaltungen und Tagungen in den Einrichtungen des LWL müssten Besucher ihren 2G-Status dann nachweisen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren seien davon ausgenommen.

Landschaftsverbands-Direktor Matthias Löb sagte, mit Blick auf die steigenden Inzidenzen solle der Museumsbesuch so sicher wie möglich gestaltet werden.