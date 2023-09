15-jähriges Bestehen Skulpturenpark Waldfrieden

Erstmals seit Eröffnung des Museums im Jahr 2008 wird seit die gesamte verfügbare Ausstellungsfläche genutzt, um Kunstwerke aus dem eigenen Sammlungsbestand zu präsentieren.

Unter dem Titel "Home Game" - also: Heimspiel - sind dort Arbeiten von Künstlern wie Stephan Balkenhol, Luise Kimme und Richard Deacon zu sehen.

Der in Wuppertal lebende britische Bildhauer Tony Cragg hatte 2006 das verwaiste Anwesen Waldfrieden in Wuppertal erworben und in einen Skulpturenpark umgewandelt. Die jetzige Ausstellung geht bis zum 8. Oktober.

