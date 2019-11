Der Song "Begin again" wurde in der Kategorie "Best Instrumental Composition" nominiert. Die gleichnamige CD wurde im Frühjahr im WDR Funkhaus in Köln aufgenommen. Die WDR Big Band wurde bereits zweimal mit dem Grammy ausgezeichnet, 2006 und 2007.

Die Grammys werden Ende Januar in Los Angeles verliehen. Sie gelten international als der bedeutendste Musikpreis.