Damit sollen die coronabedingten Mehrkosten teilweise aufgefangen werden. In diesem Jahr seien dafür gut eine Million Euro eingeplant. teilte der Bund mit. Darüber hinaus hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters weitere Mittel aus dem Programm "Neustart Kultur" in Aussicht gestellt. Die Höhe soll davon abhängen, wie viel Publikum zugelassen sein wird und wieviel coronabedingter Mehraufwand dadurch notwendig ist. Auch der Freistaat Bayern beteiligt sich an den Kosten und hat für dieses Jahr rund 3,5 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr eingeplant.

Nach der Absage im vergangenen Jahr sollen die Bayreuther Festspiele 2021 wieder stattfinden.

Stand: 21.05.2021, 18:52