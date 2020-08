Vor 60 Jahren starten Beatles Karriere in Hamburg

An diesem Abend im Hamburger Nachtclub "Indra" wird der Grundstein für ihre Weltkarriere gelegt, es war ihr erster offizieller Auftritt als "The Beatles".

Eigene Lieder haben sie an diesem Abend noch nicht gespielt, sondern Rock'n'Roll-Songs aus den 1950er Jahren. Dieser erste Auftritt war nicht gut besucht, heißt es in Berichten über den Abend. Trotzdem folgten fast 300 Auftritte in Hamburg in den folgenden gut zwei Jahren. Ab dann begannen die fünf Briten ihre Weltkarriere.

Stand: 17.08.2020, 06:00