Deutsche Filmpreise für "Gundermann" und "Styx"

Preise für Flüchtlingsdrama

Gleich vier Lolas gingen an die WDR /ARTE-Kinokoproduktion "Styx". Die Lola in Silber gab es in der Kategorie "Bester Film". Als "Beste Hauptdarstellerin" wurde Susanne Wolff ausgezeichnet. Andreas Turnwald, Uwe Dresch, André Zimmermann und Tobias Fleig gewannen in der Kategorie "Beste Tongestaltung" und Benedict Neuenfels erhielt den Preis in der Kategorie "Beste Kamera / Bildgestaltung". Benedict Neuenfels wird in diesem Jahr auch mit dem Ehrenpreis des Deutschen Kamerapreises ausgezeichnet.

"Styx" erzählt die Geschichte der Kölner Notärztin Rike, die auf einem Segeltörn auf ein überfülltes Flüchtlingsboot trifft. Beim Panorama Publikumspreis erreichte das Flüchtlings- und Hochseedrama den zweiten Platz.

Wichtigste nationale Auszeichnung

Weitere Auszeichnungen gab es für die Hape-Kerkeling Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" in der Regie von Caroline Link, außerdem für den Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons" und den Kinderfilm "Rocca - Verändert die Welt." Der Deutsche Filmpreis gilt als wichtigste nationale Auszeichnung für die Branche.